Il prezzo dell'oro si è indebolito dopo la notizia del vaccino Covid-19 (Di lunedì 16 novembre 2020) Il prezzo dell'oro si è indebolito la scorsa settimana per le notizie ottimiste del vaccino Covid e ha chiuso la settimana sotto i 1.900$. Pfizer e BioNTech hanno annunciato che il loro vaccino Covid-19 sviluppato congiuntamente è efficace in oltre il 90% dei pazienti. Analisi fondamentale: il prezzo dell'oro è ancora supportato dall'incertezza del futuro economico globale L'oro è considerato un bene rifugio e il prezzo dell'oro si è indebolito poiché Pfizer ha annunciato che avrà un vaccino contro il coronavirus pronto negli Stati Uniti entro la fine di quest'anno. Il mercato azionario statunitense è ancora sostenuto da ...

