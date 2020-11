Il prezzo delle azioni Moderna sale a livelli record poiché il vaccino contro il Covid-19 mostra un’efficacia del 94,5% (Di lunedì 16 novembre 2020) Le azioni di Moderna (NASDAQ: MRNA) sono salite del 15% in pre-apertura lunedì dopo che la società ha affermato che il suo vaccino contro il Covid-19 ha mostrato un’efficacia del 94,5% nei test. Analisi fondamentale: “Meglio di così non si può” Moderna ha affermato che il suo vaccino contro il Coronavirus è efficace al 94,5%, rendendolo il secondo vaccino altamente efficiente dopo quello sviluppato da Pfizer e BioNTech. “Questi sono ovviamente risultati molto eccitanti,” ha detto il dottor Anthony Fauci, un immunologo e direttore dell’Istituto nazionale di allergie e malattie infettive. “È buono come si arriva: il 94,5% ... Leggi su invezz (Di lunedì 16 novembre 2020) Ledi(NASDAQ: MRNA) sono salite del 15% in pre-apertura lunedì dopo che la società ha affermato che il suoil-19 hato un’efficacia del 94,5% nei test. Analisi fondamentale: “Meglio di così non si può”ha affermato che il suoil Coronavirus è efficace al 94,5%, rendendolo il secondoaltamente efficiente dopo quello sviluppato da Pfizer e BioNTech. “Questi sono ovviamente risultati molto eccitanti,” ha detto il dottor Anthony Fauci, un immunologo e direttore dell’Istituto nazionale di allergie e malattie infettive. “È buono come si arriva: il 94,5% ...

Michele80164794 : @chmartema @giorgio_gori - ASVPCLAUDIA : Se la tizia che è andata a far la paternale alla Torelli vedesse alle svendite aziendali di Dolce&Gabbana, Gucci o… - Goldleafantony : @matteosalvinimi A proposito di abbandoni e tradimenti, i pastori sardi si ricordano delle tue promesse sul prezzo del latte. - 2006_cap : #eurosportsnooker occhio Shaun a questi errori perché rischi di pagarli a carissimo prezzo. Purtroppo per lui quest… - PerditempoXenne : @IlMici8 Io ho fatto un salto stamattina ma delle sneakers nemmeno l'ombra ?????? anzi no c'era giusto il cartello del prezzo -

Ultime Notizie dalla rete : prezzo delle Diano Marina, Rifondazione: «Sconcertante stabilire il prezzo delle olive per decisione padronale Riviera24 Le scarpe Lidl arrivano in Italia il 16 novembre: il volantino delle sneaker e il prezzo

Prima acquistate sgomitando nei supermercati, poi rivendute online a cifre ultramaggiorate (fino a oltre 2.700 euro su eBay). Tutto come previsto: le sneaker della Lidl sono arrivate in Italia, alla m ...

Scarpe Lidl esaurite in poche ore in Italia: code e assembramenti nei punti vendita

Decine di persone in fila davanti al Lidl per aggiudicarsi i capi della "Lidl Fan Collection", in particolare le sneakers a 14.99 euro andate a ruba in tutta Europa ...

Prima acquistate sgomitando nei supermercati, poi rivendute online a cifre ultramaggiorate (fino a oltre 2.700 euro su eBay). Tutto come previsto: le sneaker della Lidl sono arrivate in Italia, alla m ...Decine di persone in fila davanti al Lidl per aggiudicarsi i capi della "Lidl Fan Collection", in particolare le sneakers a 14.99 euro andate a ruba in tutta Europa ...