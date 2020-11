Il piccolo Tommaso e la lettera che ha emozionato Conte e l’Italia (Di lunedì 16 novembre 2020) Una lettera si è posata sulla scrivania di Giuseppe Conte, qualche mattina fa, il mittente un bambino di soli cinque anni, Tommaso Z., e la richiesta quella di un’Autocerficiazione speciale per Babbo Natale.“In famiglia e a scuola seguiamo tutte le regole le Sue disposizioni; igienizziamo sempre le manine, stiamo a distanza dalle altre persone e gli adulti mettono la mascherina. Questa mattina ho chiesto alla mamma quanti giorni mancano a Natale perché sono preoccupato per Babbo Natale.” La preoccupazione del piccolo Tommaso è proprio nell’impossibilità, per Babbo Natale, di consegnare i regali a tutti i bambini del mondo. “So che Babbo Natale è anziano ed è pericoloso andare nelle case, ma lui è bravo e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 16 novembre 2020) Unasi è posata sulla scrivania di Giuseppe, qualche mattina fa, il mittente un bambino di soli cinque anni,Z., e la richiesta quella di un’Autocerficiazione speciale per Babbo Natale.“In famiglia e a scuola seguiamo tutte le regole le Sue disposizioni; igienizziamo sempre le manine, stiamo a distanza dalle altre persone e gli adulti mettono la mascherina. Questa mattina ho chiesto alla mamma quanti giorni mancano a Natale perché sono preoccupato per Babbo Natale.” La preoccupazione delè proprio nell’impossibilità, per Babbo Natale, di consegnare i regali a tutti i bambini del mondo. “So che Babbo Natale è anziano ed è pericoloso andare nelle case, ma lui è bravo e ...

