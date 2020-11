Il M5S esplode, Crimi scatenato contro Di Battista: “Ha offeso il movimento, non ha vinto lui” (Di lunedì 16 novembre 2020) Le preferenze prese da Di Battista, che sarebbero di molto superiori a quelle ottenute da Di Maio, “forse sono una convinzione di Alessandro, neanche io so il risultato. Le cifre non sono note, perché non si votava il capo politico ma i relatori. Qualcuno può aver votato Di Battista per ascoltare le sue opinioni, ma non è detto che lo voterebbe come capo”. Così Vito Crimi al Corriere della Sera all’indomani degli Stati generali del movimento 5 Stelle. Riguardo le affermazioni di Di Battista, frasi come ‘Io denigrato da chi si genuflette ai padroni’, “lo trovo molto offensivo nei confronti del movimento – dichiara il capo politico del movimento -. Non ci siamo mai genuflessi a nessuno e non mi risulta ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 16 novembre 2020) Le preferenze prese da Di, che sarebbero di molto superiori a quelle ottenute da Di Maio, “forse sono una convinzione di Alessandro, neanche io so il risultato. Le cifre non sono note, perché non si votava il capo politico ma i relatori. Qualcuno può aver votato Diper ascoltare le sue opinioni, ma non è detto che lo voterebbe come capo”. Così Vitoal Corriere della Sera all’indomani degli Stati generali del5 Stelle. Riguardo le affermazioni di Di, frasi come ‘Io denigrato da chi si genuflette ai padroni’, “lo trovo molto offensivo nei confronti del– dichiara il capo politico del-. Non ci siamo mai genuflessi a nessuno e non mi risulta ...

La polveriera 5Stelle esplode sugli Stati generali che dovrebbero dare al Movimento ... è l'attacco a poche ore dall’assemblea pubblica degli Stati generali di M5s. «Da quando sono uscito - per mia ...

Stati Generali M5S al via, ma è già polemica: quale destino per il movimento?

Gli Stati Generali M5S sono in corso oggi fino a domani 15 novembre. Il movimento prova a ricostruirsi, ma intanto è già esplosa la polemica di Casaleggio, in un clima pieno di tensione.

