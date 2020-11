Il Governo ha deciso: gli asili nido e i contratti a tempo cambiano, le novità (Di lunedì 16 novembre 2020) Niente più asili decadenti: il Governo ha deciso di aumentare i fondi destinati alle scuole per i più piccoli. Il nuovo Cdm. E’ terminato da poco il Consiglio dei Ministri che doveva approvare il testo della legge di bilancio. Ci sono novità importanti che ora passeranno al Parlamento per la decisione definitiva. A partire dagli asili nido, tanto bistrattati negli ultimi anni. Aumentano i fondi per e in più vengono stanziate risorse aggiuntive per il potenziamento delle strutture comunali. 100 milioni nel 2022, 150 nel 2023, 200 milioni nel 2024, 250 per il 2025 e 300 milioni di euro annui dal 2026. “Ci vorra’ ancora qualche ora, penso che domani o al massimo nelle prime ore di mercoledì” il testo della manovra ... Leggi su chenews (Di lunedì 16 novembre 2020) Niente piùdecadenti: ilhadi aumentare i fondi destinati alle scuole per i più piccoli. Il nuovo Cdm. E’ terminato da poco il Consiglio dei Ministri che doveva approvare il testo della legge di bilancio. Ci sono novità importanti che ora passeranno al Parlamento per la decisione definitiva. A partire dagli, tanto bistrattati negli ultimi anni. Aumentano i fondi per e in più vengono stanziate risorse aggiuntive per il potenziamento delle strutture comunali. 100 milioni nel 2022, 150 nel 2023, 200 milioni nel 2024, 250 per il 2025 e 300 milioni di euro annui dal 2026. “Ci vorra’ ancora qualche ora, penso che domani o al massimo nelle prime ore di mercoledì” il testo della manovra ...

