Il governo fa la manovra sui social e i sindacati chiedono lo streaming (Di lunedì 16 novembre 2020) Le manie social del governo fanno arrabbiare i sindacati che ora, con la Uil, chiedono la diretta streaming per il confronto con l'esecutivo. Ecco cosa scrive, piccatissima, proprio il sindacato su Twitter: "Il governo ci chiama al confronto dopo l'approvazione della #LeggediBilancio e dopo averla illustrata sui social. In coerenza con i metodi del governo anche noi diffonderemo subito le nostre posizioni e proporremo al governo lo streaming dei nostri confronti". Intanto è iniziato il confronto governo-sindacati sulla manovra. Per l'esecutivo partecipano, oltre al premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, ... Leggi su iltempo (Di lunedì 16 novembre 2020) Le maniedelfanno arrabbiare iche ora, con la Uil,la direttaper il confronto con l'esecutivo. Ecco cosa scrive, piccatissima, proprio il sindacato su Twitter: "Ilci chiama al confronto dopo l'approvazione della #LeggediBilancio e dopo averla illustrata sui. In coerenza con i metodi delanche noi diffonderemo subito le nostre posizioni e proporremo allodei nostri confronti". Intanto è iniziato il confrontosulla. Per l'esecutivo partecipano, oltre al premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, ...

Governo: segnale verde per la legge di bilancio

Roma – “Ci vorrà ancora qualche ora, penso che domani o al massimo nelle prime ore di mercoledi” la manovrà approderà alle camera. Queste le parole del ...

