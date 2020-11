Il futuro | forse | è la mascherina ad uso sportivo | il Basket Venezia la sta provando

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 16 novembre 2020) Si chiama “Sherpa”, ed è lache nelle intenzioni dei produttori potrebbe risolvere i problemi degli sport di contatto: unaad uso, progettata appositamente su idea del Politecnico di Torino in collaborazione con la commissione per l’attuazione del protocollo medico FIP. La sta testando a livello professionistico l’Umana Reyer, tornata sul parquet del Taliercio per riprendere il lavoro coi giocatori “abili”, dopo un’intera settimana di allenamenti sospesi per i numerosi casi di positività. #LBASerieA – La #Reyertorna ad allenarsi testando laper uso(pic by @REYER1872) pic.twitter.com/ioz9ccinGV —caffe.com ...