Il dolce senza forno con pane raffermo | preparazione veloce!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 16 novembre 2020) Quando avanza il, ci domandiamo sempre come potremo impiegarlo, la cosa più logica è di metterlo in congelatore per utilizzarlo all’occorrenza, oppure di grattugiarlo per averlo già pronto in caso dovessimo panare qualche cibo. Credit foto Un’altra alternativa è quella di usarlo in qualche ricetta, oggi ne abbiamo una, golosissima, per preparare un delizioso budino, l’unica accortezza è di verificare che ilsi sia seccatoaver creato residui di muffa (lo vedremo subito, se così fosse ci sarebbero dei puntini neri sulla superficie). Ingredienti 600 g disolo mollica, 1 litro di latte, 6 uova, 1 tazza di zucchero, 100 g di uvetta, 100 g di noci, 2 tazze di zucchero, una per il caramello e una per ...