Il Covid in Italia già nell'estate del 2019? Tutti i dubbi (Di martedì 17 novembre 2020) L'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e dell'università di Siena firmano una ricerca potenzialmente rivoluzionaria, secondo cui il virus Sars-CoV-2 responsabile del Covid circolava in Italia già nell'estate del 2019. La scoperta deriva da campioni di sangue raccolti per screening anti-tumorali su cui i ricercatori dell'istituto hanno effettuato un test sierologico per rilevare la presenza degli anticorpi. A sorpresa, anticorpi attivi contro il coronavirus sono stati rilevati nell'11,6% dei campioni a partire da quelli di settembre 2019, cioè 111 su … Continua L'articolo Il Covid in Italia già nell'estate del 2019? Tutti i dubbi proviene da il manifesto.

