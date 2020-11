Il Coronavirus in Italia già a settembre 2019? Altre falle nello studio che non convince gli esperti (Di lunedì 16 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 16 novembre (Italia/Mondo)In un precedente articolo abbiamo trattato i limiti di uno studio dei ricercatori dell’Istituto Tumori di Milano, pubblicato su Tumori Journal (rivista dello stesso Istituto), dopo una peer review (verifica da parte di esperti) forse un po’ affrettata. Gli autori del paper scrivono – come riportato da diverse testate – che il nuovo Coronavirus fosse già presente in Italia dal settembre 2019. I ricercatori hanno trovato in campioni sierologici raccolti tra settembre e ottobre dell’anno scorso da pazienti oncologici, tracce di immunoglobuline (gli anticorpi specifici) rivelatesi capaci di riconoscere SARS-CoV-2 in sei casi su 111. Gli ... Leggi su open.online (Di lunedì 16 novembre 2020), ultime notizie del 16 novembre (/Mondo)In un precedente articolo abbiamo trattato i limiti di unodei ricercatori dell’Istituto Tumori di Milano, pubblicato su Tumori Journal (rivista dello stesso Istituto), dopo una peer review (verifica da parte di) forse un po’ affrettata. Gli autori del paper scrivono – come riportato da diverse testate – che il nuovofosse già presente indal. I ricercatori hanno trovato in campioni sierologici raccolti trae ottobre dell’anno scorso da pazienti oncologici, tracce di immunoglobuline (gli anticorpi specifici) rivelatesi capaci di riconoscere SARS-CoV-2 in sei casi su 111. Gli ...

