Il Consiglio dei Ministri approva la manovra da 40 miliardi

(Di lunedì 16 novembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Sgravi per incentivare il lavoro femminile, 400 milioni per vaccini e cure anti-Covid, treper l’assegno unico per i figli. Sono queste alcune delle misure della nuova legge di Bilancio,ta in via definitiva daldei. Oltre 200 pagine e 248 articoli per unada 40, definita “ibrida”, perchè unisce interventi legati all’emergenza Covid con misure che mettono le basi per l’avvio nel 2021 del piano di aiuti europeo con il Recovery Fund. Si tratta, in ogni caso, di un testo provvisorio che entro fine anno sarà arricchito da nuovi provvedimenti, anche grazie al nuovo scostamento di bilancio previsto nei prossimi giorni. Il testo è lo stesso ...