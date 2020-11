Il cast di Willy | il Principe di Bel-Air si riunisce nel primo trailer dello special per HBO!

(Di lunedì 16 novembre 2020) Will Smith ha condiviso ilHBO che vede riunirsi, tra abbracci e momenti di commozione, ildi, ildi Bel-Air per ricordare i momenti più belli della sitcom anni Novanta che ha lanciato la sua carriera.

Willy il principe di Bel Air è una delle migliori sitcom degli anni ’90, andata in onda dal 1990 al 1996 e segue le vicende di un adolescene travagliato di Philadelphia, la cui vita “è stata capovolta ...In un annuncio esclusivo sui suoi social, Will Smith ha rilasciato il trailer di "The Fresh Prince of Bel-Air Reunion" e ha rivelato che lo speciale debutterà negli Stati Uniti su HBO Max giovedì 19 n ...