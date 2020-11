Il boom delle gallerie virtuali ricorda gli esordi di Second Life (Di lunedì 16 novembre 2020) In questi mesi di pandemia per certi aspetti mi sembra di essere tornato indietro nel tempo, al 2006, al periodo del boom dei mondi virtuali e, in particolare, di Second Life. Nei giorni del lockdown mi è venuto in mente un curioso personaggio che lo frequentava. Si chiamava Gideon Television e, per una sorta di esperimento sociale, aveva costretto il suo avatar a confinarsi per settimane all’interno della sua casa virtuale. La sua controparte virtuale si sentiva costretta e lui provava le stesse sensazioni nella realtà. Una prova generale di lockdown, vissuta trasversalmente, al di là dello schermo. Adesso avviene il contrario: il lockdown c’è nella vita vera, e tuttalpiù si possono fare delle gran passeggiate nei mondi virtuali. In ... Leggi su wired (Di lunedì 16 novembre 2020) In questi mesi di pandemia per certi aspetti mi sembra di essere tornato indietro nel tempo, al 2006, al periodo deldei mondie, in particolare, di. Nei giorni del lockdown mi è venuto in mente un curioso personaggio che lo frequentava. Si chiamava Gideon Television e, per una sorta di esperimento sociale, aveva costretto il suo avatar a confinarsi per settimane all’interno della sua casa virtuale. La sua controparte virtuale si sentiva costretta e lui provava le stesse sensazioni nella realtà. Una prova generale di lockdown, vissuta trasversalmente, al di là dello schermo. Adesso avviene il contrario: il lockdown c’è nella vita vera, e tuttalpiù si possono faregran passeggiate nei mondi. In ...

gazzettamantova : Boom delle fasce povere a Mantova: triplicate le richieste di aiuto La crisi ha colpito soprattutto lavoratori prec… - Brunomgiordano : @UnoTipoMe @vinzballade Apertura delle scuole ha conciso con boom contagi andando a scuola o nella scuola stessa Il… - rep_bari : Coronavirus, in Puglia 905 positivi (ma con meno tamponi). Boom nella Bat. Dodici le vittime [aggiornamento delle 0… - avalanche_it : Sintonizzati su MoneyDance con @DenizOmer di @KyberNetwork per scoprire fino a che punto è arrivata oggi l'industri… - ljlroses : @tthendie Ho portato lo schiavismo e poi in musica (obbligata dal prof) ho cantato una delle canzoni che cantavano… -

Ultime Notizie dalla rete : boom delle Boom delle fasce povere a Mantova: triplicate le richieste di aiuto La Gazzetta di Mantova Il boom delle gallerie virtuali ricorda gli esordi di Second Life

Nella corsa alle gallerie e mostre virtuali si rivedono gli stessi meccanismi della colonizzazione di Second Life 15 anni fa. Si comincia con qualche grande museo, e poi a seguire gli altri. Speriamo ...

Covid, i sindaci delle Madonie adottano regole comuni contro i contagi

I sindaci dell'area interna delle Madonie adottano una linea comune per limitare il diffondersi dei contagi del Covid-19 . "Per evitare di avere regole diverse tra territori limitrofi, i primi cittadi ...

Nella corsa alle gallerie e mostre virtuali si rivedono gli stessi meccanismi della colonizzazione di Second Life 15 anni fa. Si comincia con qualche grande museo, e poi a seguire gli altri. Speriamo ...I sindaci dell'area interna delle Madonie adottano una linea comune per limitare il diffondersi dei contagi del Covid-19 . "Per evitare di avere regole diverse tra territori limitrofi, i primi cittadi ...