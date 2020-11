I SERVIZI DI INTELLIGENCE PRONTI AD “ARMARE LA VERITÀ” CHIUSURA PER I SITI CHE METTERANNO IN DUBBIO IL VACCINO PER IL COVID-19

Leggi su databaseitalia

(Di martedì 17 novembre 2020) Organizzazioni giornalistiche e giornalisti che sollevano legittime preoccupazioni sull’operazione Warp Speed ​​saranno rimosse dal web per far posto alla saturazione “richiesta” dei messaggi pro-vaccini nel panorama dei media. Solo la scorsa settimana, gli stati di sicurezza nazionale degli Stati Uniti e del Regno Unito hanno discretamente fatto sapere che gli strumenti informatici e le tattiche online precedentemente progettati per l’uso nella “guerra al terrore” post 11 settembre vengono ora riproposti per l’ uso contro fonti di informazione che promuovono “esitazione vaccinale” e informazioni relative al-19 che vanno contro la narrazione ufficiale. Una nuova offensiva informatica è stata lanciata lunedì dall’agenzia didelle ...