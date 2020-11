I dubbi sullo studio che dice che il coronavirus è arrivato in Italia nel 2019 (Di lunedì 16 novembre 2020) (illustrazione: Getty Images)Davvero tutto è cominciato in Cina alla fine del 2019? Davvero il coronavirus è arrivato in Italia solo nel febbraio 2020? Le domande sull’origine di Sars-Cov-2 e sulle tempistiche della pandemia rimangono aperte. Ma anche se gli esperti sono abbastanza propensi a credere che il nuovo virus circolasse ben prima del suo riconoscimento ufficiale, fanno discutere le conclusioni di uno studio dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano (Int): dalle analisi su 959 campioni di persone sane, raccolti prima dell’esplosione dell’epidemia in Italia, è emerso che oltre il 10% sembra possedere anticorpi contro Sars-Cov-2. Dati ben diversi da quelli dell’indagine di sieroprevalenza condotta dal ministero della Salute, e ... Leggi su wired (Di lunedì 16 novembre 2020) (illustrazione: Getty Images)Davvero tutto è cominciato in Cina alla fine del? Davvero ilinsolo nel febbraio 2020? Le domande sull’origine di Sars-Cov-2 e sulle tempistiche della pandemia rimangono aperte. Ma anche se gli esperti sono abbastanza propensi a credere che il nuovo virus circolasse ben prima del suo riconoscimento ufficiale, fanno discutere le conclusioni di unodell’Istituto nazionale dei tumori di Milano (Int): dalle analisi su 959 campioni di persone sane, raccolti prima dell’esplosione dell’epidemia in, è emerso che oltre il 10% sembra possedere anticorpi contro Sars-Cov-2. Dati ben diversi da quelli dell’indagine di sieroprevalenza condotta dal ministero della Salute, e ...

Italia_Notizie : Covid in Italia nell'estate 2019? Dubbi sullo studio: 'Nessuna prova' - giovcusumano : RT @Keynesblog: Enormi dubbi sullo studio dell'Istituto tumori che afferma la presenza del virus in Italia già a settembre. Probabilmente h… - Keynesblog : Enormi dubbi sullo studio dell'Istituto tumori che afferma la presenza del virus in Italia già a settembre. Probabi… - Philo1936 : RT @impercezione: In questo thread i molti dubbi sullo studio (subito rilanciato dai principali quotidiani) che ipotizza una circolazione d… - impercezione : In questo thread i molti dubbi sullo studio (subito rilanciato dai principali quotidiani) che ipotizza una circolaz… -

Ultime Notizie dalla rete : dubbi sullo Covid in Italia nell'estate 2019? Dubbi sullo studio: "Nessuna prova" il Giornale La decisione che allontana Harry e Meghan dalla royal family per sempre

Il binge-watching di The Crown 4 fa le sue prime vittime. Indirette, certo, ma colpite da un editoriale pieno di dubbi e domande apparso sul Daily Mail nella domenica di rilascio della serie tv ...

Teramo, nuovo ospedale a Villa Mosca. Berardini: Di Giosia lo ha bocciato senza validi motivi, risponda ai dubbi dei teramani

ROMA – “L’azione di monitoraggio e trasparenza sulla vicenda del nuovo ospedale di Teramo sta dando i suoi frutti. La presentazione di una proposta progettuale a Villa Mosca è un dato importante che s ...

Il binge-watching di The Crown 4 fa le sue prime vittime. Indirette, certo, ma colpite da un editoriale pieno di dubbi e domande apparso sul Daily Mail nella domenica di rilascio della serie tv ...ROMA – “L’azione di monitoraggio e trasparenza sulla vicenda del nuovo ospedale di Teramo sta dando i suoi frutti. La presentazione di una proposta progettuale a Villa Mosca è un dato importante che s ...