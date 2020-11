“Ho 90 anni ho fatto una vita felice, lasciami andare” Malato covid al dottore (Di lunedì 16 novembre 2020) Un nonnino di 90 anni si è rivolto al dottore che lo curava per il covid, con parole che hanno commosso tutti. “Ci hai ringraziato così tante volte ma, la verità, è che noi dobbiamo ringraziare te perché tu ci dai la speranza e la voglia di continuare ogni giorno a lottare”. Giuseppe Vallo, responsabile Riabilitazione Respiratoria presso il Cof Lanzo Hospital ad Alta Valle Intelvi, nel Comasco, si rivolge così ad un nonnino di 90 anni in cura presso il nosocomio in cui opera. Il medico, sulla sua pagina Facebook ha scritto un post sotto forma di lettera indirizzata all’anziano. “Quando ho letto la tua data di nascita ho subito notato che hai solo 8 giorni in più di mio papà, quindi presto farai 91 anni. ... Leggi su chenews (Di lunedì 16 novembre 2020) Un nonnino di 90si è rivolto alche lo curava per il, con parole che hanno commosso tutti. “Ci hai ringraziato così tante volte ma, la verità, è che noi dobbiamo ringraziare te perché tu ci dai la speranza e la voglia di continuare ogni giorno a lottare”. Giuseppe Vallo, responsabile Riabilitazione Respiratoria presso il Cof Lanzo Hospital ad Alta Valle Intelvi, nel Comasco, si rivolge così ad un nonnino di 90in cura presso il nosocomio in cui opera. Il medico, sulla sua pagina Facebook ha scritto un post sotto forma di lettera indirizzata all’anziano. “Quando ho letto la tua data di nascita ho subito notato che hai solo 8 giorni in più di mio papà, quindi presto farai 91. ...

