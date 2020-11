Harry e Meghan furiosi per la serie di Netflix "The Crown" (Di lunedì 16 novembre 2020) Si dice che la famiglia reale sia «furiosa» per l'ultima serie di "The Crown" e, al contempo, il principe Harry e Meghan Markle si trovano a dover affrontare nuove scomode domande sul loro accordo con Netflix. Lo rivelano i tabloid inglesi. Il tutto accade dal momento del debutto della quarta serie del dramma reale, andato in onda ieri, che affronta temi scabrosi come il disturbo alimentare della principessa Diana e la relazione del principe Carlo. Amici del principe Carlo hanno 'chiusò la porta in faccia alla serie prima della sua messa in onda, osservando che il Duca e la Duchessa di Sussex hanno recentemente firmato un contratto da 75 milioni di sterline con il gigante dello streaming. La coppia si è dimessa da royal senior all'inizio ... Leggi su iltempo (Di lunedì 16 novembre 2020) Si dice che la famiglia reale sia «furiosa» per l'ultimadi "The" e, al contempo, il principeMarkle si trovano a dover affrontare nuove scomode domande sul loro accordo con. Lo rivelano i tabloid inglesi. Il tutto accade dal momento del debutto della quartadel dramma reale, andato in onda ieri, che affronta temi scabrosi come il disturbo alimentare della principessa Diana e la relazione del principe Carlo. Amici del principe Carlo hanno 'chiusò la porta in faccia allaprima della sua messa in onda, osservando che il Duca e la Duchessa di Sussex hanno recentemente firmato un contratto da 75 milioni di sterline con il gigante dello streaming. La coppia si è dimessa da royal senior all'inizio ...

