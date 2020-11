Hamilton Vs Schumacher: chi è il migliore? (Di lunedì 16 novembre 2020) Lewis Hamilton domenica ha vinto il suo settimo titolo mondiale di Formula 1 eguagliando il record di tutti i tempi detenuto da Michael Schumacher. Ma chi è il più grande pilota? La star britannica o la leggenda tedesca? Hamilton Vs Schumacher: i numeri che fanno il migliore. I numeri di Hamilton Vs Schumacher Le statistiche mostrano che Hamilton ha corso per 14 stagioni e ha preso parte a 264 Gran Premi dal 2007 mentre Schumacher ha gareggiato per 19 stagioni con 307 gare in due periodi distini: 1991-2006 e 2010-2012. Nel 2020, Hamilton ha superato altri due record di Schumacher: numero di podi, 163 contro 155, e vittorie, 94 contro 91. In qualifica, Hamilton ha il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 16 novembre 2020) Lewisdomenica ha vinto il suo settimo titolo mondiale di Formula 1 eguagliando il record di tutti i tempi detenuto da Michael. Ma chi è il più grande pilota? La star britannica o la leggenda tedesca?Vs: i numeri che fanno il. I numeri diVsLe statistiche mostrano cheha corso per 14 stagioni e ha preso parte a 264 Gran Premi dal 2007 mentreha gareggiato per 19 stagioni con 307 gare in due periodi distini: 1991-2006 e 2010-2012. Nel 2020,ha superato altri due record di: numero di podi, 163 contro 155, e vittorie, 94 contro 91. In qualifica,ha il ...

Eurosport_IT : LEWIS HAMILTON CAMPIONE DEL MONDO! ?????????????? Il pilota britannico entra nella storia vincendo il 7° titolo Mondiale… - periodicodaily : Hamilton Vs Schumacher: chi è il migliore? #Hamilton #Schumacher - madliber : @louzajn @LewisHamilton Infatti talento ne ha da vendere, però tieni conto che se Lauda doveva vedersela con Prost,… - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: #Hamilton come #Schumacher! Le lacrime dopo la vittoria del Mondiale ???? - PiranSim : @corradoformigli Strano quando non aveva la macchina migliore non vinceva. Come non vinceva Schumacher come non vin… -