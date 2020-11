Guenda Goria, parla l’ex Telemaco: “Ero innamorato, ma non ho apprezzato il flirt con Massimiliano” (Di lunedì 16 novembre 2020) “Ero innamorato di Guenda, ma non mi è piaciuto il suo flirt con Massimiliano nella Casa”. Telemaco Dell’Aquila in collegamento a “Live – Non è la d’Urso” cerca di fare chiarezza sulla relazione con l’ex compagna Guenda Goria. “Ci siamo conosciuti il 17 dicembre. Il primo bacio c’è stato a marzo, poi dopo una piccola crisi abbiamo iniziato a convivere il 3 giugno”, l’imprenditore spiega di essersi lasciato con la moglie a ottobre e precisa: “Guenda non è assolutamente responsabile dei miei affari pregressi”. Chiuso il collegamento con Telemaco, entra in studio Guenda Goria che replica: “Mi sono sentita ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 16 novembre 2020) “Erodi, ma non mi è piaciuto il suocon Massimiliano nella Casa”.Dell’Aquila in collegamento a “Live – Non è la d’Urso” cerca di fare chiarezza sulla relazione con l’ex compagna. “Ci siamo conosciuti il 17 dicembre. Il primo bacio c’è stato a marzo, poi dopo una piccola crisi abbiamo iniziato a convivere il 3 giugno”, l’imprenditore spiega di essersi lasciato con la moglie a ottobre e precisa: “non è assolutamente responsabile dei miei affari pregressi”. Chiuso il collegamento con, entra in studioche replica: “Mi sono sentita ...

ossswin : RT @maniconio: Chimamanda Ngozi Adichie è transfobica quindi Beyoncé sarà costretta a sostituire Flawless (feat. Chimamanda) con Flawless (… - ilgiornale : Il tira e molla tra Guenda Goria e l'ex fidanzato Telemaco continua, ma questa volta a fare un appello per la ricon… - zazoomblog : ‘Live – Non è la D’Urso’ Guenda Goria rifiuta il faccia a faccia col suo ex Telemaco Dell’Aquila e svela cosa si as… - IsaeChia : ‘#Live - #NonelaDUrso’, #GuendaGoria rifiuta il faccia a faccia col suo ex #TelemacoDellAquila e svela cosa si aspe… - zazoomblog : Tra Guenda Goria e Telemaco arriva la d’Urso a fare da Cupido - - #Guenda #Goria #Telemaco #arriva -