Gruppo Volkswagen - Investimento a Bratislava per produrre le nuove Passat e Skoda Superb (Di lunedì 16 novembre 2020) Il Gruppo Volkswagen investirà un miliardo di euro nell'impianto slovacco di Bratislava: lo ha rivelato l'amministratore delegato della filiale locale del costruttore tedesco, Oliver Gruenberg, precisando che 500 milioni saranno destinati ad ammodernare ed adeguare le catene di montaggio per ospitare dal 2023 l'assemblaggio delle prossime generazioni della Volkswagen Passat e della Skoda Superb.Il progetto. L'Investimento, in grado di creare 2 mila posti di lavoro nei prossimi anni, è direttamente legato a quanto già stabilito dai vertici di Wolfsburg. Nel quadro del nuovo ciclo di pianficazione quinquennale è stato deciso di trasferire a Bratislava la produzione delle due berline tre volumi non solo per ...

