Gruppo Volkswagen - Diess conferma: al lavoro sullo scorporo di Lamborghini e Ducati (Di lunedì 16 novembre 2020) La Volkswagen sta lavorando allo scorporo della Lamborghini e della Ducati. L'operazione, confermata a grandi linee dall'amministratore delegato Herbert Diess, rientrerà all'interno del programma di semplificazione delle attività operative dei tedeschi e di contestuale focalizzazione sulla produzione di massa di auto elettriche.Le parole di Diess. "Stiamo lavorando sulla nostra struttura legale italiana", ha affermato Diess, riferendosi non solo ai due marchi italiani ma anche alla società torinese Italdesign. Al momento non sono state prese decisioni definitive né sull'operazione, né sulle relative tempistiche, ma le parole del top manager fanno capire come il Gruppo sia ormai arrivato a una fase ...

