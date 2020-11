Grande Fratello Vip, Dayane Mello salva: il televoto in diretta (Di lunedì 16 novembre 2020) ROMA - Dayane Mello è stata la Grande protagonista della prima parte di puntata del GF Vip . Prima il litigio con il resto della casa per la festa del sabato sera e poi le accuse pesanti nei confronti ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 16 novembre 2020) ROMA -è stata laprotagonista della prima parte di puntata del GF Vip . Prima il litigio con il resto della casa per la festa del sabato sera e poi le accuse pesanti nei confronti ...

GrandeOrienteit : L'uomo del mondo e fratello di tutti eliminato dai franchisti perché socialista, omosessuale e Massone. La figura d… - simone_paciello : Ormai il Grande Fratello ha più provvedimenti disciplinari del Collegio #GFVIP - stanzaselvaggia : Un mondo distopico in cui l’unico cenone di Natale tra non congiunti sarà nella casa del Grande fratello. - fiote63 : Ho guardato 2 secondi 2 del grande fratello. Ma quanta merda bisogna avere nella scatola cranica per seguire un programma del genere? - r3desert : dato che siamo in tema baci: Ha baciato più ragazze Tommaso Zorzi al Grande Fratello che io in tutta la vita. #GFVIP -