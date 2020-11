Grande Fratello Vip, Dayane Mello discute con Rosalinda Cannavò: “Meglio che stai da sola piuttosto che fare finta di essere amica degli altri…” (Di lunedì 16 novembre 2020) L’amicizia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, che tanto ha fatto discutere soprattutto per la sincerità della modella brasiliana, messa in dubbio soprattutto da Francesco Oppini, potrebbe aver subito una battuta di arresto a causa di una discussione avvenuta nella notte, nella Lavatrice della casa del Grande Fratello Vip. Dayane Mello, infatti, non sta vedendo di buon occhio l’amicizia tra Rosalinda e il gruppo, in un certo senso, capitanato da Tommaso Zorzi, affermando che si tratta di un rapporto di amicizia falso, da entrambe le parti: Tu devi vivere con queste persone qua, fai finta di essere amica loro come loro fanno finta di ... Leggi su gossipblog (Di lunedì 16 novembre 2020) L’amicizia traCannavò, che tanto ha fattore soprattutto per la sincerità della modella brasiliana, messa in dubbio soprattutto da Francesco Oppini, potrebbe aver subito una battuta di arresto a causa di una discussione avvenuta nella notte, nella Lavatrice della casa delVip., infatti, non sta vedendo di buon occhio l’amicizia trae il gruppo, in un certo senso, capitanato da Tommaso Zorzi, affermando che si tratta di un rapporto di amicizia falso, da entrambe le parti: Tu devi vivere con queste persone qua, faidiloro come loro fannodi ...

