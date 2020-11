Grande Fratello VIP 5: cosa è successo nella puntata del 16 novembre 2020 (Di martedì 17 novembre 2020) nella diciannovesima puntata di Grande Fratello VIP tanti scontri hanno caratterizzato la serata. Vediamo cosa è accaduto: Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello ai ferri corti: le due showgirl hanno animatamente discusso dopo che Alfonso Signorini ha mostrato un filmato con le durissime critiche di Dayane nei confronti di Elisabetta Faccia a faccia tra Selvaggia Roma ed Enock Barwuah per via del gossip che li riguarda: i due si sono baciati o no? Elisabetta Gregoraci torna a parlare di Flavio Briatore dopo le rivelazioni fatte in casa Massimiliano Morra è stato il VIP meno votato dal pubblico nel televoto “Chi vuoi salvare?” e dunque eliminato con il 29%. Andrea Zelletta si è salvato con il 34% così come Dayane Mello col 37%. Grande ... Leggi su tvblog (Di martedì 17 novembre 2020)diciannovesimadiVIP tanti scontri hanno caratterizzato la serata. Vediamoè accaduto: Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello ai ferri corti: le due showgirl hanno animatamente discusso dopo che Alfonso Signorini ha mostrato un filmato con le durissime critiche di Dayane nei confronti di Elisabetta Faccia a faccia tra Selvaggia Roma ed Enock Barwuah per via del gossip che li riguarda: i due si sono baciati o no? Elisabetta Gregoraci torna a parlare di Flavio Briatore dopo le rivelazioni fatte in casa Massimiliano Morra è stato il VIP meno votato dal pubblico nel televoto “Chi vuoi salvare?” e dunque eliminato con il 29%. Andrea Zelletta si è salvato con il 34% così come Dayane Mello col 37%....

