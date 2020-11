Governo: P.Chigi, lavori sala stampa obbligatori e non a carico presidenza (Di lunedì 16 novembre 2020) Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "In merito ai lavori programmati nella sala stampa di Palazzo Chigi, la presidenza del Consiglio dei ministri chiarisce che si tratta di opere obbligatorie per l'adeguamento alle vigenti normative antincendio e in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tali opere si rendono inoltre necessarie e urgenti a causa delle attuali condizioni degli impianti di aerazione, elettrici, idraulici e dei servizi igienici. La progettazione, la realizzazione e i relativi costi non sono a carico della presidenza del Consiglio, ma del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche competente per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna". Lo puntualizza Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 novembre 2020) Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "In merito aiprogrammati nelladi Palazzo, ladel Consiglio dei ministri chiarisce che si tratta di operee per l'adeguamento alle vigenti normative antincendio e in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tali opere si rendono inoltre necessarie e urgenti a causa delle attuali condizioni degli impianti di aerazione, elettrici, idraulici e dei servizi igienici. La progettazione, la realizzazione e i relativi costi non sono adelladel Consiglio, ma del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche competente per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna". Lo puntualizza Palazzo

Sanità Calabria, le dimissioni di Zuccatelli. Renzi: "C'è bisogno di Gino Strada"

In suo favore si pronuncia Matteo Renzi, leader di Italia viva, che chiede a Palazzo Chigi di non perdere altro tempo e di ... "Nessuno mi ha chiesto di dimettermi, se il governo dovesse farlo non ...

