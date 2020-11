Governo | la Fials protesta | Cala il sipario sugli operatori della Sanità

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 novembre 2020) Venerdì 13 novembre èto all'improvviso ildelsulla valorizzazione del personale;, e questa volta si è elevata un'onda lunga di rabbia e di sdegno da parte delle professioni sanitarie e socio sanitarie e dipendenti tutti; pubblica. Così il Segretario Generale, Giuseppe Carbone, in una nota odierna al Presidente Conte e a tutti i ministri riuniti oggi nel Consiglio dei Ministri per varare il ddl sulla legge di bilancio 2021. Ilcon la bozza diffusa dai media del disegno di legge bilancio 2021, ha previsto aumenti medi economici di oltre 300 euro mensili, dal mese di gennaio 2021, per i medici e dirigenti ...