Gomorra 4, stasera su TV8 gli episodi 9 e 10: anticipazioni (Di lunedì 16 novembre 2020) Gomorra 4 torna stasera su TV8 alle 21:30, riportando in scena la lotta per il potere di Genny Savastano: le anticipazioni degli episodi 9 e 10. Gomorra 4 torna stasera su TV8 alle 21:30, riportando sullo schermo colpi di scena, intrighi, faide e tradimenti. Gli episodi 9 e 10 mettono Patrizia di fronte a una scelta che non avrebbe più pensato di dover fare. Le anticipazioni del nono episodio ci informano che i Capaccio hanno deciso di conquistare Forcella attaccando Sangue Blu. Con una soffiata di 'a Golia, 'o Crezi raduna i suoi uomini per rubare ai giovani spacciatori della zona tutte le scorte di droga. Enzo chiede quindi a Patrizia di stare al suo fianco in questa lotto ma la donna vuole mantenere una posizione … Leggi su movieplayer (Di lunedì 16 novembre 2020)4 tornasu TV8 alle 21:30, riportando in scena la lotta per il potere di Genny Savastano: ledegli9 e 10.4 tornasu TV8 alle 21:30, riportando sullo schermo colpi di scena, intrighi, faide e tradimenti. Gli9 e 10 mettono Patrizia di fronte a una scelta che non avrebbe più pensato di dover fare. Ledel nonoo ci informano che i Capaccio hanno deciso di conquistare Forcella attaccando Sangue Blu. Con una soffiata di 'a Golia, 'o Crezi raduna i suoi uomini per rubare ai giovani spacciatori della zona tutte le scorte di droga. Enzo chiede quindi a Patrizia di stare al suo fianco in questa lotto ma la donna vuole mantenere una posizione …

TelefilmSpoiler : HouseTelefilmici! Cosa vedrete di bello stasera in tv? #16novembre #serietv #telefilm #fiction… - Stasera_in_TV : TV8: (21:30) Gomorra la serie - Stagione 4 Episodio 9 (Telefilm) #StaseraInTV 16/11/2020 #PrimaSerata #gomorralaserie-stagione4episodio9 - Ride80Free : stasera Gomorra , parte che l'ultima non lo vista veramente suo tre con oggi , per cacciare un concorrente passano… - MadameA02 : @LucoLuca2 Ahahahhahaha stasera ho pure gomorra e senza cioccolata e na strunzat Bell e gruosssss - vharsace : menomale che stasera dovevo guardarmi gomorra figa -