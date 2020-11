Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di lunedì 16 novembre 2020) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dall'allarme coronavirus. La situazione vede tutti i principali partiti perdere voti ad eccezione di Fratelli d'Italia che continua la sua corsaQuello che però confermano tutte le ultime rilevazioni è il crollo della fiducia e del sostegno verso il governo Conte bis. Secondo Tecné solo il 32% ha fiducia nell'esecutivo mentre il 62,4% ha un giudizio negativo. Una crescita di un punto e mezzo per i contrari in una sola settimana. L'operato di Conte per quanto riguarda la seconda ondata viene poi giudicato positivo solo dal 39,9% degli intervistati.Pessimo anche il sentimet degli italiani sul Decreto Ristori, il denaro promesso dal governo per le attività costrette a ... Leggi su panorama (Di lunedì 16 novembre 2020) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dall'allarme coronavirus. La situazione vede tutti i principali partiti perdere voti ad eccezione di Fratelli d'Italia che continua la sua corsaQuello che però confermano tutte le ultime rilevazioni è il crollo della fiducia e del sostegno verso il governo Conte bis. Secondo Tecné solo il 32% ha fiducia nell'esecutivo mentre il 62,4% ha un giudizio negativo. Una crescita di un punto e mezzo per i contrari in una sola settimana. L'operato di Conte per quanto riguarda la seconda ondata viene poi giudicato positivo solo dal 39,9% degli intervistati.Pessimo anche il sentimet degli italiani sul Decreto Ristori, il denaro promesso dal governo per le attività costrette a ...

MESTRE. Una nuova alba per gli sport da contatto nell'era Covid. È la speranza con cui la Reyer Venezia, vincitrice di due degli ultimi tre scudetti e attuale detentrice della Coppa Italia, sta testan ...

L’Austria chiude tutto e annuncia uno screening di massa sulla popolazione

UDINE. L’Austria è alla vigilia di un nuovo, severo lockdown, più severo di quello già in vigore nelle ultime due settimane. Entrerà in vigore alla mezzanotte di lunedì 16 novembre e durerà tre settim ...

