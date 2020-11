GLI OROLOGI DEL DIAVOLO, anticipazioni ultima puntata di martedì 17 novembre (Di lunedì 16 novembre 2020) Martedì 17 novembre 2020, in prima serata su Rai 1, vedremo la quarta ed ultima puntata della fiction Gli OROLOGI del DIAVOLO, con Beppe Fiorello. Ecco anticipazioni e trame degli episodi finali:Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di martedì 17 novembre 2020Il maltempo ritarda l’operazione a Madera e ciò accresce la tensione e l’ansia di Marco. Quest’ultimo scopre da sua figlia che suo padre sta per morire. Non potendo raggiungere l’Italia e neanche dire la verità a Joi, Marco soffre terribilmente. La nave con quattro tonnellate di droga viene requisita, ma Marco riesce a fuggire. Una volta tornato in Italia, Marco assiste alla morte del padre, Dopo un nuovo ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 16 novembre 2020) Martedì 172020, in prima serata su Rai 1, vedremo la quarta eddella fiction Glidel, con Beppe Fiorello. Eccoe trame degli episodi finali:Leggi anche: UN POSTO AL SOLE,di martedì 172020Il maltempo ritarda l’operazione a Madera e ciò accresce la tensione e l’ansia di Marco. Quest’ultimo scopre da sua figlia che suo padre sta per morire. Non potendo raggiungere l’Italia e neanche dire la verità a Joi, Marco soffre terribilmente. La nave con quattro tonnellate di droga viene requisita, ma Marco riesce a fuggire. Una volta tornato in Italia, Marco assiste alla morte del padre, Dopo un nuovo ...

