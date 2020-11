Gino Strada commissario Covid, Sallusti: “La Calabria non è l’Afghanistan” (Di martedì 17 novembre 2020) Continua a far discutere l’ipotesi di Gino Strada commissario in Calabria alla Sanità. Un’ipotesi fatta circolare da giorni da Palazzo Chigi ma che sembra sfumata dopo la nomina dell’ex Magnifico Rettore della Sapienza, Eugenio Gaudio, al posto del dimissionario Giuseppe Zuccatelli. Lo stesso Strada infatti, pur confermandosi disponibile ad aiutare in caos di chiamata, ha voluto ribadire che il tendem con Gaudio, “semplicemente non esiste”. LEGGI ANCHE > Calabria, Conte sente Gino Strada: ma è gelo intorno alla sua nomina a commissario della sanità regionale La gestione dell’ipotesi Strada commissario in Calabria ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 17 novembre 2020) Continua a far discutere l’ipotesi diinalla Sanità. Un’ipotesi fatta circolare da giorni da Palazzo Chigi ma che sembra sfumata dopo la nomina dell’ex Magnifico Rettore della Sapienza, Eugenio Gaudio, al posto del dimissionario Giuseppe Zuccatelli. Lo stessoinfatti, pur confermandosi disponibile ad aiutare in caos di chiamata, ha voluto ribadire che il tendem con Gaudio, “semplicemente non esiste”. LEGGI ANCHE >, Conte sente: ma è gelo intorno alla sua nomina adella sanità regionale La gestione dell’ipotesiin...

matteorenzi : Il Governo farebbe bene a nominare Gino Strada commissario per la sanità in #Calabria subito. Qui spiego perché… - FiorellaMannoia : Questi uomini non si piegano, a nessuno e li svergognano. Gino Strada: “Governo mi ha chiesto impegno in Calabria,… - 6000sardine : Il Governo rifiuta la disponibilità per l’incarico di Commissario di Gino Strada e opta per la scelta di Gaudio, un… - colpadelwhisky1 : RT @Satiraptus: Esposto striscione 'Gino Cambia Strada' dai sostenitori calabresi di #ForzaNuova 'Merda Vecchia'. #Calabria #GinoStrada #O… - LabambaAlessio : @alessiolasta Ci vorrebbe un Gino Strada per ogni Regione -