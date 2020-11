Ginnastica ritmica, Milena Baldassarri: “Vedere il palazzo dello sport di Tokyo in anteprima è stata un’emozione. Alina Kabaeva il mio idolo” (Di lunedì 16 novembre 2020) Nuovo appuntamento con Ginnasticomania, il programma dedicato al mondo della Ginnastica, condotto da Chiara Sani. Ospite della trasmissione la piccola campionessa di Ginnastica ritmica, Milena Baldassarri, che racconta l’esperienza di vedere in anteprima il palazzetto in cui avranno luogo le prossime Olimpiadi di Tokyo: “Ad ottobre ho avuto la possibilità di visitare il palazzetto, con la scusa di una gara che abbiamo fatto proprio a Tokyo. Gli organizzatori ci hanno mostrato tutto in anteprima, è bellissimo“. Milena, ai nostri microfoni, rivela che il suo idolo, sin da quando era piccola, è la stella russa di Ginnastica Alina ... Leggi su oasport (Di lunedì 16 novembre 2020) Nuovo appuntamento con Ginnasticomania, il programma dedicato al mondo della, condotto da Chiara Sani. Ospite della trasmissione la piccola campionessa di, che racconta l’esperienza di vedere inil palazzetto in cui avranno luogo le prossime Olimpiadi di: “Ad ottobre ho avuto la possibilità di visitare il palazzetto, con la scusa di una gara che abbiamo fatto proprio a. Gli organizzatori ci hanno mostrato tutto in, è bellissimo“., ai nostri microfoni, rivela che il suo idolo, sin da quando era piccola, è la stella russa di...

Ultime Notizie dalla rete : Ginnastica ritmica Ginnastica ritmica: Edera Ravenna guadagna la storica promozione in B RavennaToday Iris quarta al campionato di serie C

Riboli d’argento in Serie C

