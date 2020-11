Gigi Buffon al discount con i tre figli scatena la polemica: «Ma come, guadagni 125mila euro al mese?» (Di lunedì 16 novembre 2020) Gigi Buffon ha scelto di fare la spesa al discount e di portare con sè i suoi tre figli. Il portiere della Juventus è stato pizzicato durante questa insolita avventura in famiglia dal settimanale Oggi. Le foto postato dal noto giornale hanno scatenato immediatamente la polemica. Sembra quasi un paradosso che Gigi con il suo stipendio da calciatore preferisca il discount rispetto ad altri negozi. Il settimanale Oggi ha spiegato il gesto del portiere come un momento per educare i suoi figli al valore del denaro. Dunque un modo alternativo per far capire ai suoi figli (Louis Thomas, Leopoldo Mattia e David Lee) l’importanza di ciò che si possiede. Leggi anche ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 16 novembre 2020)ha scelto di fare la spesa ale di portare con sè i suoi tre. Il portiere della Juventus è stato pizzicato durante questa insolita avventura in famiglia dal settimanale Oggi. Le foto postato dal noto giornale hannoto immediatamente la. Sembra quasi un paradosso checon il suo stipendio da calciatore preferisca ilrispetto ad altri negozi. Il settimanale Oggi ha spiegato il gesto del portiereun momento per educare i suoial valore del denaro. Dunque un modo alternativo per far capire ai suoi(Louis Thomas, Leopoldo Mattia e David Lee) l’importanza di ciò che si possiede. Leggi anche ...

