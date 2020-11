Giacomo Urtis: chi è il chirurgo dei vip, età, vita privata, Foto e GF Vip (Di lunedì 16 novembre 2020) Giacomo Urtis sarà tra gli ospiti speciali della Casa del ‘GF Vip’, ma in moltissimi sicuramente non sanno: chi è, vita privata, chirurgo e Instagram Giacomo Urtis, Fonte Foto: Instagram (@ grandefratellotv)La Casa del ‘GF Vip‘ continua a far discutere grazie ai suoi tantissimi concorrenti ed ospiti speciali, questa sera, infatti, entrerà all’interno del reality show anche Giacomo Urtis, ma in moltissimi sicuramente non sanno: chi è, vita privata, carriera, chirurgo e Instagram. Giacomo è nato il 28 settembre del 1977 a Caracas e vive in Venezuela durante i ... Leggi su chenews (Di lunedì 16 novembre 2020)sarà tra gli ospiti speciali della Casa del ‘GF Vip’, ma in moltissimi sicuramente non sanno: chi è,e Instagram, Fonte: Instagram (@ grandefratellotv)La Casa del ‘GF Vip‘ continua a far discutere grazie ai suoi tantissimi concorrenti ed ospiti speciali, questa sera, infatti, entrerà all’interno del reality show anche, ma in moltissimi sicuramente non sanno: chi è,, carriera,e Instagram.è nato il 28 settembre del 1977 a Caracas e vive in Venezuela durante i ...

