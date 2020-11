Gf Vip, tutti contro tutti: pesante lite durante la festa di sabato (Di lunedì 16 novembre 2020) La diretta del Gf Vip si apre con un confronto in merito alla festa di sabato sera, degenerata in lite: tutti contro tutti! Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) Come anticipato dal conduttore Alfonso Signorini, la casa più spiata d’Italia è ormai spaccata in due: da una … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 16 novembre 2020) La diretta del Gf Vip si apre con un confronto in merito alladisera, degenerata in! Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) Come anticipato dal conduttore Alfonso Signorini, la casa più spiata d’Italia è ormai spaccata in due: da una … L'articolo proviene da YesLife.it.

marco68016165 : #GFVIP il grande fratello vip non sarebbe il grande fratello se non ci fosse un enock che è sempre in mezzo a tutti i discorsi .M - raysofliam : Sono tutti un pugno di sconosciuti e falliti, altro che vip dai #GFVIP - marco68016165 : #GFVIP il grande fratello vip non sarebbe il grande fratello senza uno come enock Cher sempre in tutti i discorsi - deepestharry : è dal 2012 che leggo ste cose in giro sotto i post/video/ecc di tutti i vip BASTA CRESCETE - thatsnomoonn : Uno dei migliori di tutti i GF VIP,migliore creatore di dinamiche e nel rivelare chi sono veramente altri concorren… -