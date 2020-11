GF Vip | Elisabetta preoccupata indaga su Pierpaolo Gelosa di Selvaggia?

(Di lunedì 16 novembre 2020) Nelle ultime ore la presenza diRoma nella casa del Grande Fratello sembra preoccupare molto la Gregoraci che, in un momento di intimità con Pretelli, ha cercato di capire di più sul loro rapporto! L’ingresso diRoma nella Casa ha rovesciato gli equilibri che i vipponi si erano creati in quasi due mesi di gioco. L’ex volto di Temptation Island, infatti, è entrata venerdì sera eArticolo completo: dal blog SoloDonna

gossipblogit : Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci “indaga” su Pierpaolo Pretelli e Selvaggia Roma - gossipblogit : Grande Fratello VIP, Elisabetta Gregoraci: “Briatore mi ha chiesto di risposarlo” - simonamarongiu : Anticipazioni di signorini al tg5 : la casa è spaccata in due, una vip si è scagliata contro la gregoracci! Come re… - see_lallero : Grande Fratello VIP, Elisabetta Gregoraci: 'Briatore mi ha chiesto di risposarlo' - GF_VIP_5 : Risultati sondaggio VIP PREFERITO #GFVIP 1. TOMMASO 28% 2. STEFANIA 19% 3. MARIA TERESA 13% 4. GIULIA 9% 5. ROSAL… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Elisabetta

Se all’inizio Elisabetta non ha dato prova della sua gelosia nelle ultime ore, invece, qualcosa non le torna. Così ha cominciato a fare a Pretelli una serie di domande per scoprire qualcosa di più sul ...Super ospite al GF Vip, il chirurgo dei Vip Giacomo Urtis: tutti lo conoscono ora, ma in pochi sanno com'era prima: che trasformazione ...