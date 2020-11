Gessica Notaro, vittima dell’acido: oggi 17 Novembre la sentenza definitiva su Tavares (Di lunedì 16 novembre 2020) oggi la sentenza definitiva del caso di Gessica Notaro. Nella dura battaglia legale che l’ha vista coinvolta ora la parola fine. Tanti sono i casi di violenza sulle donne che accadono in Italia e nel mondo. Ogni giorno assistiamo a casi di violenza sia domestica che non. Soprattutto con la pandemia, lo stare “chiusi in … L'articolo Gessica Notaro, vittima dell’acido: oggi 17 Novembre la sentenza definitiva su Tavares è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 16 novembre 2020)ladel caso di. Nella dura battaglia legale che l’ha vista coinvolta ora la parola fine. Tanti sono i casi di violenza sulle donne che accadono in Italia e nel mondo. Ogni giorno assistiamo a casi di violenza sia domestica che non. Soprattutto con la pandemia, lo stare “chiusi in … L'articolodell’acido:17lasuè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

