Gerry Scotti è di nuovo a casa | guarito dal coronavirus

(Di lunedì 16 novembre 2020) Il popolare conduttore ha risposto nella maniera migliore alle varie voci di peggioramento dei giorni scorsi, con una foto in cui rientra a, sorridente e in buona salute.

rtl1025 : ?? #GerryScotti è stato dimesso, torna a casa: 'Sto bene, grazie a tutti' @Gerry_Scotti ?? - Corriere : Gerry Scotti: «Finalmente a casa, guarito dal covid. Grazie a tutti» - fanpage : #GerryScotti è a casa! Finalmente - CronacaSocial : ?? #GerryScotti è guarito dal #Covid19. L'annuncio dello stesso conduttore #TV. LEGGI LE SUE PAROLE??… - defevdme : RT @rtl1025: ?? #GerryScotti è stato dimesso, torna a casa: 'Sto bene, grazie a tutti' @Gerry_Scotti ?? -

Il conduttore è stato ricoverato all'Humanitas e ora sta meglio e ringrazia fan e amici per la vicinanza e l'affetto, ma anche il personale medico. E fa una promessa: "Non vi dimenticherò".