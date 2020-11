Germania, Merkel vuole la stretta: ma i Länder rifiutano nuove misure vincolanti. Francia: “Ripreso il controllo dell’epidemia” (Di lunedì 16 novembre 2020) Quarantena già in caso di raffreddore e limitazioni agli incontri tra persone di due famiglie diverse. Sono queste alcune delle restrizioni che il governo tedesco ha proposto ai ministri presidenti dei Länder, che si sono incontrati in video-conferenza per discutere misure più dure “perché le prime non hanno avuto gli effetti sperati sulla curva dei contagi”. Ma al termine della riunione la Cancelliera ha fatto sapere che le regioni non hanno accettato ulteriori limitazioni vincolanti sul piano giuridico. Quindi niente obblighi, solo raccomandazioni. “Non c’è ancora una svolta, ma abbiamo spezzato la dinamica dei contagi. Siamo ancora lontani dalla soglia delle 50 infezioni per 100 mila abitanti” in sette giorni, ha aggiunto Merkel. In Francia, invece, dove ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 novembre 2020) Quarantena già in caso di raffreddore e limitazioni agli incontri tra persone di due famiglie diverse. Sono queste alcune delle restrizioni che il governo tedesco ha proposto ai ministri presidenti dei Länder, che si sono incontrati in video-conferenza per discuterepiù dure “perché le prime non hanno avuto gli effetti sperati sulla curva dei contagi”. Ma al termine della riunione la Cancelliera ha fatto sapere che le regioni non hanno accettato ulteriori limitazionisul piano giuridico. Quindi niente obblighi, solo raccomandazioni. “Non c’è ancora una svolta, ma abbiamo spezzato la dinamica dei contagi. Siamo ancora lontani dalla soglia delle 50 infezioni per 100 mila abitanti” in sette giorni, ha aggiunto. In, invece, dove ...

