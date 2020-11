Gattuso contro Rui e Ghoulam: ecco il motivo (Di lunedì 16 novembre 2020) Si sa, con Gattuso si deve rigare dritto. Impegno e tanto allenamento, questo vuole il tecnico dai suoi giocatori. Se questo manca, l’ex Milan sa come farsi rispettare. Il primo a farne le spese, fu Lozano che la scorsa stagione venne cacciato dalla sessione di allenamento per il poco impegno. Ora, l’ex PSV è uno dei punti fermi del nuovo Napoli di Gennaro Gattuso. Questa volta è toccato a Mario Rui e Faouzi Ghoulham, entrambi esclusi dalla partita vinta contro il Bologna prima della sosta. Gattuso contro Rui e Ghoulam: segnali di addio? Entrambi i giocatori hanno seguito la squadra a Bologna ma hanno assistito alla partita dalla tribuna. Una punizione decisa dall’allenatore con il sostegno della società. “E’ facile ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 16 novembre 2020) Si sa, consi deve rigare dritto. Impegno e tanto allenamento, questo vuole il tecnico dai suoi giocatori. Se questo manca, l’ex Milan sa come farsi rispettare. Il primo a farne le spese, fu Lozano che la scorsa stagione venne cacciato dalla sessione di allenamento per il poco impegno. Ora, l’ex PSV è uno dei punti fermi del nuovo Napoli di Gennaro. Questa volta è toccato a Mario Rui e Faouzi Ghoulham, entrambi esclusi dalla partita vintail Bologna prima della sosta.Rui e: segnali di addio? Entrambi i giocatori hanno seguito la squadra a Bologna ma hanno assistito alla partita dalla tribuna. Una punizione decisa dall’allenatore con il sostegno della società. “E’ facile ...

