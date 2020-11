Garattini: "Vaccino anti-Covid? Attenti a creare false speranze" (Di lunedì 16 novembre 2020) “Il Vaccino anti-Covid? Non creiamo false speranze. Non bisogna dare l’impressione che si possa far festa: c’e’ bisogno di tempo, ancora per molto le uniche contromisure efficaci resteranno la mascherina, il divieto di assembramento, l’igiene delle mani”. Lo ha affermato ad “Agora’” su Raitre Silvio Garattini, presidente dell’Istituto “Mario Negri” di Milano.Fin dall’annuncio, lo scienziato e farmacologo italiano, 91 anni, ci è andato cauto: “Partiamo da un presupposto: in questo momento c’è una gara tra le industrie farmaceutiche. Una corsa a chi arriva primo sotto gli occhi di tutti - ha affermato in un’intervista a Repubblica -. Ma se non abbiamo risposte certe e concrete, si ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 16 novembre 2020) “Il? Non creiamo. Non bisogna dare l’impressione che si possa far festa: c’e’ bisogno di tempo, ancora per molto le uniche contromisure efficaci resteranno la mascherina, il divieto di assembramento, l’igiene delle mani”. Lo ha affermato ad “Agora’” su Raitre Silvio, presidente dell’Istituto “Mario Negri” di Milano.Fin dall’annuncio, lo scienziato e farmacologo italiano, 91 anni, ci è andato cauto: “Partiamo da un presupposto: in questo momento c’è una gara tra le industrie farmaceutiche. Una corsa a chi arriva primo sotto gli occhi di tutti - ha affermato in un’intervista a Repubblica -. Ma se non abbiamo risposte certe e concrete, si ...

HuffPostItalia : Garattini: 'Vaccino anti-Covid? Attenti a creare false speranze' - ZenatiDavide : Garattini smentisce Burioni, vaccino? False speranze: “Il vaccino anti-Covid? Non creiamo false speranze. Non bisog… - Agenparl : AGORA’ (RAI3)/Garattini: Dovrei vaccinarmi contro l’influenza ma qui in Lombardia il vaccino non c’é - - rumpili2 : RT @agorarai: “Non ho trovato il vaccino anti-influenzale. Lo faccio tutti gli anni ma quest’anno qui in Lombardia il vaccino non c’è”. Si… - frabarraco : @senborgonzoni spero abbia ascoltato Garattini che ancora non è riuscito a fare il vaccino antinfluenzale,Mafalda l… -

Ultime Notizie dalla rete : Garattini Vaccino Garattini: "Vaccino anti-Covid? Attenti a creare false speranze" L'HuffPost Garattini: "Vaccino anti-Covid? Attenti a creare false speranze"

Il fondatore dell'Istituto Mario Negri ad Agorà esprime cautela: "Non bisogna dare l’impressione che si possa far festa" ...

Garattini (Istituto Negri): «Il virus? Mai stato clinicamente morto»

“Questa volta non facciamoci trovare impreparati: se arriverà il vaccino annunciato dalla Pfizer dovrà essere mantenuto a meno 80 gradi, occorrono strutture per stoccare al gelo e poi distribuire deci ...

Il fondatore dell'Istituto Mario Negri ad Agorà esprime cautela: "Non bisogna dare l’impressione che si possa far festa" ...“Questa volta non facciamoci trovare impreparati: se arriverà il vaccino annunciato dalla Pfizer dovrà essere mantenuto a meno 80 gradi, occorrono strutture per stoccare al gelo e poi distribuire deci ...