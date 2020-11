Garante Privacy sanziona Vodafone per attività di telemarketing “aggressivo” (Di martedì 17 novembre 2020) Il Garante ha messo un punto al caso Vodafone riguardo all’inadeguatezza del trattamento dei dati dei propri clienti e sulle procedure di telemarketing eccessivamente “aggressive” adottate dalla Società. La complessa istruttoria avviata dal Garante si conclude oggi con un provvedimento sanzionatorio nei confronti della compagnia telefonica che segna lo “Stop” alle telefonate indesiderate. Oltre al … L'articolo Garante Privacy sanziona Vodafone per attività di telemarketing “aggressivo” Leggi su dailynews24 (Di martedì 17 novembre 2020) Ilha messo un punto al casoriguardo all’inadeguatezza del trattamento dei dati dei propri clienti e sulle procedure dieccessivamente “aggressive” adottate dalla Società. La complessa istruttoria avviata dalsi conclude oggi con un provvedimentotorio nei confronti della compagnia telefonica che segna lo “Stop” alle telefonate indesiderate. Oltre al … L'articoloper attività di“aggressivo”

