Gambia-Gabon, Aubameyang polemico: “Bel lavoro Caf, sembravano gli anni novanta” (Di lunedì 16 novembre 2020) Grandi polemiche per la Nazionale del Gabon con Pierre-Emerick Aubameyang che ha preso la veste di portavoce in quanto calciatore più noto della selezione africana. “Bel lavoro Caf, è come essere tornati negli anni Novanta“, ha scritto l’attaccante dell’Arsenal sui suoi profili social. Il riferimento è all’episodio che ha visto la squadra dormire sul pavimento dell’aeroporto di Banjul in Gambia in occasione della partita delle qualificazioni alla Coppa d’Africa. “La gente ha bisogno di sapere e che la Caf si prenda le proprie responsabilità: nel 2020 vogliamo che l’Africa possa finalmente crescere e non è così che riusciremo a farlo“, ha concluso il bomber dei Gunners. ... Leggi su sportface (Di lunedì 16 novembre 2020) Grandi polemiche per la Nazionale delcon Pierre-Emerickche ha preso la veste di portavoce in quanto calciatore più noto della selezione africana. “BelCaf, è come essere tornati negliNovanta“, ha scritto l’attaccante dell’Arsenal sui suoi profili social. Il riferimento è all’episodio che ha visto la squadra dormire sul pavimento dell’aeroporto di Banjul inin occasione della partita delle qualificazioni alla Coppa d’Africa. “La gente ha bisogno di sapere e che la Caf si prenda le proprie responsabilità: nel 2020 vogliamo che l’Africa possa finalmente crescere e non è così che riusciremo a farlo“, ha concluso il bomber dei Gunners. ...

sportface2016 : #Gabon, la polemica di #Aubameyang - FrancescoLivo_ : #Gambia-#Gabon 2-1 #Barrow decisivo anche con la #Nazionale: l’attaccante del @BfcOfficialPage trascina gli scorpi… - zazoomblog : Bologna guarda che Barrow: in gol in Gambia-Gabon (VIDEO) - #Bologna #guarda #Barrow: - DLabanti : RT @Mousse81: #BolognaFc A segno Musa Barrow con il Gambia: il rossoblù segna in contropiede il gol del momentaneo 2-0 nel successo per 2-1… - Mousse81 : #BolognaFc A segno Musa Barrow con il Gambia: il rossoblù segna in contropiede il gol del momentaneo 2-0 nel succes… -