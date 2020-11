Galli su La7: “Zangrillo mi dà del sessantottino? Non rinnego nulla del mio passato, sono sempre stato di sinistra. Mia unica fede è quella interista” (Di lunedì 16 novembre 2020) “Io di sinistra? Lo sono sempre stato in vita mia”. Così, a “L’aria di domenica” (La7), Massimo Galli, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, risponde a Myrta Merlino che gli ricorda anche le critiche sui suoi trascorsi sessantottini pronunciate dal collega Alberto Zangrillo: “Avevo 17 anni nel ’68 e come molti coetanei ho fatto parte di una cultura che non rinnego nemmeno per un pezzettino. Oltretutto ne sono uscito senza scorie pericolose di nessun genere. sono consapevole che il tempo passi e che la storia si modifichi, ma questo non significa rinnegare”. Galli si pronuncia anche sulle posizioni contrastanti tra medici e scienziati: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 novembre 2020) “Io di? Loin vita mia”. Così, a “L’aria di domenica” (La7), Massimo, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, risponde a Myrta Merlino che gli ricorda anche le critiche sui suoi trascorsi sessantottini pronunciate dal collega Alberto Zangrillo: “Avevo 17 anni nel ’68 e come molti coetanei ho fatto parte di una cultura che nonnemmeno per un pezzettino. Oltretutto neuscito senza scorie pericolose di nessun genere.consapevole che il tempo passi e che la storia si modifichi, ma questo non significa rinnegare”.si pronuncia anche sulle posizioni contrastanti tra medici e scienziati: ...

