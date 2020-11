Fratoianni denuncia i prezzi folli del San Raffaele | ' 450 euro per una visita a domicilio | è vergognoso'

Ultime Notizie dalla rete : Fratoianni denuncia

Il Riformista

E 90 euro per un consulto via Skype. Il portavoce di Sinistra Italiana auspica un intervento del Governo per quella che definisce una situazione "inaccettabile e vergognosa" ...La pubblicazione di alcune chat in cui due insegnanti negazionisti insultano gli studenti che indossano le mascherine ha generato una bufera.