Francia, alla sbarra El-Khazzani, terrorista islamico dell’attacco al treno Thalys che ispirò Clint Eastwood (Di lunedì 16 novembre 2020) La Francia porta alla sbarra il 31enne marocchino Ayoub El-Khazzani, il terrorista islamico accusato di aver sparato con un fucile d’assalto su un treno ad alta velocità Thalys lungo la tratta Amsterdam-Parigi nell’agosto del 2015. Un’attentato fallito ma “storico”. Che ha ispirato anche un celebre istant movie diretto da Clint Eastwood, “Attacco al treno”. Il film celebra le gesta dei quattro eroi – tre passeggeri statunitensi Anthony Sadler, studente, Alex Skarlatos, membro della guardia nazionale, e Spender Stone, militare dell’Aeronautica – oltre al britannico, Chris Norman, 67 anni. Che, realmente, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 16 novembre 2020) Laportail 31enne marocchino Ayoub El-, ilaccusato di aver sparato con un fucile d’assalto su unad alta velocitàlungo la tratta Amsterdam-Parigi nell’agosto del 2015. Un’attentato fallito ma “storico”. Che ha ispirato anche un celebre istant movie diretto da, “Attacco al”. Il film celebra le gesta dei quattro eroi – tre passeggeri statunitensi Anthony Sadler, studente, Alex Skarlatos, membro della guardia nazionale, e Spender Stone, militare dell’Aeronautica – oltre al britannico, Chris Norman, 67 anni. Che, realmente, ...

matteosalvinimi : Sempre onore a Giletti che dà voce alle categorie produttive, umiliate dal governo: 'Perché in Francia 15 miliardi… - SecolodItalia1 : Francia, alla sbarra El-Khazzani, terrorista islamico dell’attacco al treno Thalys che ispirò Clint Eastwood… - FigliContesi : RT @michele_geraci: In #Asia il nostro #export va male, si salva solo il #Giappone. Ciò è dovuto alla elevata componente delle #Pmi sul tot… - leliocamilleri : @alexandros86rm A me non piace nessuna nazione che brutalizzi le persone che manifestano pacificamente. La Francia,… - capand69 : RT @MarcoNarcisi1: @matteosalvinimi Proposte economiche di buonsenso anche alla luce del 'risveglio' dell'UE su cancellazione debito Stati-… -