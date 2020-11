Francesco Totti si racconta in un documentario: “Il mio primo pensiero su Ilary” (Di martedì 17 novembre 2020) Nel nuovo documentario sulla sua vita Francesco Totti ha raccontato alcuni retroscena della sua storia d’amore con Ilary Blasi. Nel suo documentario Mi chiamo Francesco Totti, l’ex capitano della Roma non ha parlato solo di calcio, ma anche di famiglia e vita privata. Tra gli affetti più cari ricordati dall’attaccante ci sono sicuramente i genitori, che … L'articolo Francesco Totti si racconta in un documentario: “Il mio primo pensiero su Ilary” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 17 novembre 2020) Nel nuovosulla sua vitahato alcuni retroscena della sua storia d’amore con Ilary Blasi. Nel suoMi chiamo, l’ex capitano della Roma non ha parlato solo di calcio, ma anche di famiglia e vita privata. Tra gli affetti più cari ricordati dall’attaccante ci sono sicuramente i genitori, che … L'articolosiin un: “Il miosu Ilary” proviene da YesLife.it.

SkyItalia : «Dentro quel pallone ci stava il sogno mio» ?? Un nome, una leggenda: «Mi chiamo Francesco Totti» questa sera in pr… - SkySport : Una giornata con Francesco Totti: la programmazione speciale su Sky ? 'Mi chiamo Francesco Totti' Lunedì 16 novembr… - SkySport : 'Mi chiamo Francesco Totti' Lunedì 16 novembre Alle 21.15 Su Sky Cinema Uno e Sky Sport Serie A - JimmyWanted : RT @JBP_OfficialTW: Forse non abbiamo veramente capito cos'è stato per Roma e per la Roma Francesco @Totti. Se piango come un bimbetto gu… - Cafeponci : RT @gippu1: L'idea che l'ultimo pallone toccato su un campo da calcio da Francesco #Totti sia un cross respinto da Laxalt dovrebbe tutti fa… -