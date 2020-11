Francesco Bellomo assolto per il caso ‘dress code’

(Di lunedì 16 novembre 2020) Dress Code,, l’ex giudice che era venuto alla ribalta per il ‘Conte’. La borsista aveva ritirato la querela. BARI – Torna alla ribalta il nome di. Dopo il rinvio a giudizio, l’ex giudice è statodall’accusa di stalking. Stessa sentenza per Nalin. Nell’ottobre 2019 Tribunale di Milano aveva deciso di archiviare l’indagine nei confronti dell’ex consigliere di Stato accusato di stalking e violenza privata su quattro studentesse. Proprio per ildel dress code,è stato rinviato a giudizio, ma il reato contestato è quello di atti persecutori. Il giudice era venuto alla ribalta anche per ...

Si è concluso con una piena assoluzione il processo a carico di Francesco Bellomo, ex giudice del Consiglio di Stato, e di Davide Nalin, ex pm di Rovigo. I due magistrati erano imputati ...L'ex giudice del consiglio di Stato Francesco Bellomo è stato assolto, in tribunale a Piacenza, nel processo in cui era imputato per stalking e lesioni ai danni di una borsista che partecipò alla ...