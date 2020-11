Francesco Bellomo assolto | era accusato di lesioni volontarie e stalking nei confronti di una sua borsista

Leggi su open.online

(Di lunedì 16 novembre 2020) Seconda vittoria penale per. Il Tribunale di Piacenza hal’ex giudice del Consiglio di Stato,di violenze e atti persecutori neidi unadella sua scuola di formazione “Diritto e Scienza”. Secondo il gup piacentino, il fatto non sussiste. Nel processo di Milano, doveeradi atti persecutori e violenza privata neidi 4 studentesse, il gip aveva invece deciso per l’archiviazione. L’ex consigliere di Stato è divenuto noto alle cronache per via dell dress code provocante che avrebbe imposto alle ragazze in cambio di borse di studio. Nel contesto emiliano,e Davide Nalin, ex pm di Rovigo ugualmente ...