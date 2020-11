Fondo ristorazione: ecco come ottenere il contributo da mille a 10mila euro (Di lunedì 16 novembre 2020) II sostegno è riconosciuto per l'acquisto effettuato dopo il 14 agosto 2020 di prodotti di filiere agricole e alimentari made in Italy Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 16 novembre 2020) II sostegno è riconosciuto per l'acquisto effettuato dopo il 14 agosto 2020 di prodotti di filiere agricole e alimentari made in Italy

TeresaBellanova : #FondoRistorazione È online il Portale della Ristorazione, attraverso cui ristoratrici e ristoratori possono fare… - gennaromigliore : Grazie all’impegno della ministra @TeresaBellanova il Governo ha stanziato 600mln che permetteranno di richiedere f… - marcodimaio : Con il #FondoRistorazione, fortemente voluto da @TeresaBellanova, investiamo 600mln su due settori tanto importanti… - fisco24_info : Fondo ristorazione: ecco come ottenere il contributo da mille a 10mila euro: II sostegno è riconosciuto per l'acqui… - iltabloid : Fiumicino, Antonelli: 'Fino al 28 novembre le domande per il fondo ristorazione' -