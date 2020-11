Fabrizio Corona: “Con il mio lavoro ho scardinato il potere, la politica” (Di lunedì 16 novembre 2020) È un Fabrizio Corona apparentemente diverso quello che è stato ospite a Non è l’Arena di Massimo Giletti, una persona più pacata e riflessiva che oggi pensa soprattutto al figlio Carlos che non sta passando un momento felice. Sostenuto e incoraggiato dal conduttore, che a quanto pare è stato vicino all’ex paparazzo dimostrandosi un amico sincero, Fabrizio Corona ha presentato il suo discutibile libro “Come ho inventato l’Italia” dove racconta in toni decisamente egocentrici e narcisisti il suo periodo d’oro, quello in cui è stato il protagonista. A commentare l’ego raccontato di Fabrizio Corona Asia Argento, Alessandro Cecchi Paone ma anche Moni Ovadia personaggio decisamente lontano culturalmente ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 16 novembre 2020) È unapparentemente diverso quello che è stato ospite a Non è l’Arena di Massimo Giletti, una persona più pacata e riflessiva che oggi pensa soprattutto al figlio Carlos che non sta passando un momento felice. Sostenuto e incoraggiato dal conduttore, che a quanto pare è stato vicino all’ex paparazzo dimostrandosi un amico sincero,ha presentato il suo discutibile libro “Come ho inventato l’Italia” dove racconta in toni decisamente egocentrici e narcisisti il suo periodo d’oro, quello in cui è stato il protagonista. A commentare l’ego raccontato diAsia Argento, Alessandro Cecchi Paone ma anche Moni Ovadia personaggio decisamente lontano culturalmente ...

